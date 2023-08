Pse ariu “Angela” është bërë viral? Kina mohon se është njeri i veshur me kostum (VIDEO)

Një ari është bërë viral ditët e fundit në të gjitha rrjetet sociale pasi pamja e tij ndryshon shumë nga ajo që kemi në mendje kur dëgjojmë të flitet për këtë kafshë.

Ky është një ari i veçantë që ndodhet në një kopsht zoologjik në Kinë dhe ka emrin “Angela”. Shumë thonë se duket si një qen i madh dhe të tjerë thonë se duket si një burrë i veshur me një kostum ariu. Pretendimi i fundit filloi pasi u publikua një video që tregonte ariun duke përshëndetur shikuesit.

Në një klip 15 sekonda nga kopshti zoologjik Huangzhou, i postuar më 27 korrik, ariu mund të shihet duke qëndruar në këmbët e pasme duke parë një turmë të vogël, ndonjëherë duke ngritur putrat e tij sikur të përshëndeste vizitorët.

“A është ajo një praktikante verore?” ka shkruar dikush në komentet e videos.

