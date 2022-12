Pse 2023 do të jetë viti i fundit i Putinit në pushtet

Emrat e pasardhësve, sipas analistit rus, përfshijnë atë të 50-vjeçarit Alexei Dimin, i cili ka shërbyer si zëvendësministër i Mbrojtjes dhe të premten u takua me Putinin gjatë një stërvitjeje ushtarake në provincën Tula.

Sipas këyre të dhënave, analisti rus tha se viti 2023 do të jetë viti i fundit i Putinit në pushtet.

“Nëse Putini nuk largohet vullnetarisht, atëherë njerëzit do të veprojnë”. Ky është shansi i fundit i Putinit. Nëse ai nuk përfiton nga kjo, atëherë elita jo vetëm që do të largohet, por do të kthehet kundër tij”, përfundoi analisti rus.