Pse 2021 ishte ndoshta një nga vitet më të këqija për Mbretëreshën Elizabeth

Viti 2021 ka qenë padyshim një vit i vështirë për shumë njerëz në mbarë botën, duke nisur edhe nga vijimi i pasojave të pandemisë.

I tillë ka qenë edhe për Mbretëreshën Elizabet të Mbretërisë së Bashkuar.

Edhe viti 1992 mund të jetë cilësuar nga ajo si nga më të këqinjt për shkak të divorceve të fëmijëve të saj, por edhe zjarrit që shpërtheu atëherë në Kështjellën Windsor, por edhe viti 2021 ka fituar patjetër një vend në listën e vitet më të këqija për monarken.

Ngjarja më tragjike që ka ndodhur dhe ka prekur jetën e mbretëreshës Elizabeth është vdekja e bashkëshortit të saj 70-vjeçar, Princit Philip, i cili u nda nga jeta prillin e kaluar në moshën 99-vjeçare.

Edhe nëse shëndeti i tij nuk ishte i mirë për një kohë të gjatë, humbja është ende e madhe për monarken dhe gjithë familjen mbretërore.

Një tjetër incident që shqetësoi edhe kreun e familjes mbretërore ishte intervista e Princit Harry dhe Meghan Markle me Oprah Winfrey dhe pretendimet e tyre për komentet raciste të Pallatit ndaj djalit të tyre, Archie.

Akuzat e bëra kundër Meghan Markle nga stafi i Pallatit për sjelljen e saj të pahijshme i dhanë gjithashtu një goditje tjetër vetë Mbretëreshës Elizabeth, e cila njoftoi një hetim për të përcaktuar nëse incidenti ishte i vërtetë.

Lista e fakteve të pakëndshme nuk mund të mungonte as në padinë e ngritur ndaj Princit Andrew, djalit të Mbretëreshës Elizabeth, me akuzën e abuzimit seksual me një të mitur, të cilën ai e mohoi kategorikisht.

Përveç kësaj, shëndeti i mbretëreshës Elizabeth nuk ka qenë shumë i mirë kohët e fundit, kështu që mjekët e saj e këshilluan monarkun të bënte një pushim nga detyrat e saj, gjë që do të thoshte se ajo duhej të mungonte në ngjarje të rëndësishme që ndodhën në vitin 2021.

Megjithëse fillimisht thamë se duhet të përjashtojmë koronavirusin, nuk mund të mos përmendim vendimin e Mbretëreshës Elizabeth për të anuluar darkën tradicionale të Krishtlindjeve në Sandringham Estate me të gjithë familjen mbretërore, për shkak të shpërthimit të mutacionit Omicron në MB.