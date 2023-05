PS mbyll fushatën në Tiranë, Veliaj: Çdo punë që prekim ne, kthehet në vlerë për qytetin tonë

Partia Socialiste e Shqipërisë ka mbyllur sot fushatën e gjelbër në Tiranë. Kandidati i PS-së për Tiranën, Erion Veliaj dhe kryeministri, Edi Rama, thanë se ka vetëm një skuadër që nuk i ka ndarë kurrë njerëzit, por vetëm i ka bashkuar dhe ajo është Partia Socialiste e Shqipërisë që e ka çuar vendin vetëm përpara.

“Kjo është energjia e bukur e Tiranës, kjo është dashuria e madhe e qytetit tonë, e kryeqytetit të gjithë shqiptarëve, që është gati për fitore, për ta çuar përpara me Tiranën dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Faleminderit nga zemra që e keni stërmbushur këtë Park Olimpik, faleminderit nga zemra atyre që në pamundësi për të qenë brenda janë jashtë dhe po na ndjekin nga një ekran, faleminderit nga zemra atyre që na kanë ndjekur nga shtëpia, faleminderit nga zemra atyre që na kanë dhënë dashuri, që na kanë dhënë mirësi, kurajo në këtë fushatë kaq të bukur!

Në këtë fushatë ku Edi Rama dhe Partia Socialiste vendosën që të mbjellin pemë aty ku mbillej përçarje, vendosën të bashkonin njerëzit, aty ku fushata i ndante, vendosën që ta çojnë Tiranën dhe Shqipërinë përpara, vetëm përpara. Në 2019 kishte shumë njerëz që thanë: Ky është një mandat i lehtë. Nuk pati një garë të vërtetë dhe në 2019, edhe ne menduam që ishte një betejë e lehtë. Nuk e mendonim kurrë që do të vinte një tërmet katastrofik, nuk e mendonim kurrë që do vinte një pandemi që i ndodh botës një herë në 100 vjet, por gjithashtu nuk e mendonim kurrë që me Edin dhe Partinë Socialiste do ngriheshim më të fortë e më të bashkuar se kurrë”, tha Veliaj.

Mandej kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se fuqia transformuese e bashkëpunimit mes qeverisë dhe Bashkisë ka ndryshuar Tiranën në çdo cep të saj.

“40 shkolla të reja me standarde europiane janë ndërtuar në gjithë Tiranën”, nënvizoi Veliaj.

“Sot fuqia jonë transformuese e ka ndryshuar Tiranën cep më cep. Sot Tirana ka prej asaj fatkeqësie që u kthye në një mundësi 40 shkolla të reja cep më cep nga më të bukurat sot në rajonin tonë. Sot Tirana ka çerdhe e kopshte për t’u pasur zili, sot Tirana ka transformuar hapësirat publike. Thoshin mos ma prek sheshin, lodrat, mos ma prek pazarin, mos ma prek kalanë, mos ma prek Astirin, mos ma prek Bulevardin, por çdo punë që prek Partia Socialiste kthehet në një vlerë për qytetin tonë dhe kthehet në një hapësirë ku të gjithë si të barabartë, ku të gjithë me aspiratat e ëndrrat tona e realizojmë në Tiranë. Këto katër vite së bashku me Edin dhe Partinë Socialiste kemi bërë gjëra që dukeshin të pamundura. Askush nuk e mendonte që Tirana një ditë do të ishte “Kryeqyteti Evropian i Rinisë”.

Sot “Qyteti Evropian i Sportit”. Në dhjetor, kur Edi dhe qeveria jonë vendosën ta kthenin Tiranën kryeqytetin Evropian të Politikës, të ekonomisë, të diplomacisë, kur sollën të gjithë qeveritë e Evropës në Tiranën tonë, që deri dje ishte e fundit në Ballkan. Tirana jonë ishte qyteti më i lënë pas dore. Ishte injoruar, Tirana jonë ishte e pistë. E filloi Edi dhe skuadra e tij në 2000 transformimin e madh të Tiranës, me shumëfishimin e reformës territoriale. Arritëm që atë punë, atë mirësi, përkushtim që kishte Tirana urbane, sot ta ketë edhe Shëngjergji, edhe Zall Bastari, Krraba e Zall Herri, edhe Dajti, Ndroqi, Vaqarri, edhe Bërzhita, edhe Peza Kashari. Kjo është Tirona jonë e madhe dhe Tirona jonë e madhe do të shkojë vetëm përpara”, u shpreh Veliaj./Albeu.com.