Në datën 19 nëntor, qytetarët u mblodhën përpara godinës së Kryeministrisë, duke vazhduar protestën ku kërkohet dorëheqja e Edi Ramës.
Pjesëmarrësit kanë bërë të ditur se nuk do të largohen nga sheshi derisa të plotësohet kërkesa e tyre, e artikuluar që prej 31 majit.
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Protestuesit vijojnë të qëndrojnë përballë Kryeministrisë, megjithëse policia u ka bërë thirrje të shpërndahen.
Sipas aktit normativ të qeverisë, qytetarët nuk lejohen nga policia të qëndrojnë në bulevard, por ata kanë vendosur të vazhdojnë tubimin e tyre të përditshëm.