Studentët kanë nisur të mblidhen përpara godinës së ministrisë së Arsimit, duke shënuar protestën e radhës kombëtare kundër qeverisë së Edi Ramës.
Të rinjtë shprehen të vendosur në kërkesën e tyre kundrejt kryeministrit Edi Rama për të dhënë dorëheqjen nga posti.
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Tubimi kombëtar vjen pas protestës së zhvilluar një ditë më parë, ku pati përplasje dhe tensione mes protestuesve dhe forcave të Policisë.
Në protestën e së martës, protestuesit u përpoqën të qëndronin në bulevard përpara Kryeministrisë, por Policia ndërhyri për t’i zhvendosur në trotuar, me argumentin se duhej të lirohej qarkullimi i automjeteve, në zbatim të aktit normativ të qeverisë.
Kjo shkaktoi tensione dhe përplasje me efektivët, ndërsa këta të fundit ushtruan dhunë dhe shoqëruan me forcë edhe disa vajza dhe gra.