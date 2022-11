Protesta e Pegadodëve, Kovaçi: Bojkoti do të vazhdojë, greva e urisë është pezulluar deri në shkurt

Edhe sot pedagogët kanë dalë në një deklaratë për shtyp ku kanë paralajmëruar edh protestën e radhës.

Kreu i sindikatës së pedagogëve, Sandër Kovaç, gjatë fjalës së tij tha se protestat nuk do të bojkotohen dhe se do të rikthehen sërish ditën e nesërme.

Kovaçi tha se greva e urisë është pezulluar deri në shkurt.

Kovaçi: Kjo periudhë pati rëndësi të madhe për situatën e arsimit të lartë. Duam të theksojmë se lëvizja intelektuale e punonjësve të IAL- synon ti shndërrojë në vendin e dijes. Duke e parë me sy kritik e shqetësim situatën konsideruam se mbështetja e cunguar është me ndikim direkt në cilësinë e shërbimit ndaj studentit nsdaj oi detyruam qeverisë. Për habinë e gjithkujt qeveria heshti e bëri ca zgjidhje kozmetike,t pasigurta, segmetne të caktaura të ncitura nga ktrei i qeverisë në vend të impenjoheshin për zgjidhjëe u përfshinë në një fushatë denigruese fyese shtnazhuese ndaj prfesoratrit e drejtuesve të Sindikatës. Ky qendrim e heshtje provokoi protesta e bojkot, paralajmërim për grevë urie. Ndodhur përballë kësaj situate sindikata e interesuar për nomalizimin e jetës akademike vendos vazhdimin e protestave në të gjitha format deri në zgjidhjen e kërkesave por duke pezulluar përkohësisht bojkotin e procesit mësimor. Kryeministri ka bërë preson të madh, në nivelin e dytë dhe të tretë. Dua të denoncoj faktin që vetëm tre universitete kanë premtuar që do të financojnë 8%. Në Shkodër është rritur rroga vetëm 2%. Deri në shkurt do të ketë vetëm bojkote periodike, por nuk do të ketë grevë urie. Vendimi për këtë erdhi në mënyrë që të mos dëmtohet viti universitar. Zëvendësimi i orëve të humbura bëhet kollaj. Qëndrimi nuk është zbutur, kërkesat janë po këto. Nëse nuk reagon qeveria protesta do të vazhdojë./albeu.com