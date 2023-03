Protesta e PD, Ambasada Amerikane del me një thirrje për qytetarët e saj

Ambasada Amerikane në Shqipëri, ka dalë me një thirrje për qytetarët e saj në lidhje me protestën e sotme të thirrur nga opozita, që do të mbahet në orën 12:00.

Ambasada u kërkon të kenë kujdes dhe të shmangin grumbullimet e mëdha.

“Është planifikuar të zhvillohet një protestë para godinës së Kryeministrisë. Kjo protestë ka potencialin të përhapet në rrugët përreth duke shkaktuar bllokime të trafikut, devijime dhe mbyllje të rrugëve. Protestat mund të çojnë në dhunë të mundshme.

Qytetarët amerikanë këshillohen të shmangin tubimet e mëdha. Ndërsa shumë ngjarje të mëdha zhvillohen në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme. Monitoroni mediat lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionin më të fundit.

Veprimet për të ndërmarrë:

Qytetarëve të SHBA-ve u kërkohet të shmangin këtë ngjarje

Monitoroni mediat lokale

Jini të vetëdijshëm për rrethinën tuaj

Mbani një profil të ulët”, thuhet në njoftim.