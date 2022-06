Protesta e 7 korrikut, Salianji: Kushdo duhet të bëjë maksimumin për ta mbështetur

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji është shprehur në ambientet e jashtme të Kuvendit se do të marrë pjesë në protestën e 7 korrikut të thirrur nga Sali Berisha.

Salianji deklaroi se kushdo duhet të bëjë maksimumin dhe veçanërisht ata që e kërkuan këtë protestë.

“Pa diskutim që protesta e 7 korrikut duhet mbështetur. Kushdo duhet të bëjë maksimumin. Përgjegjësia është e atyre që janë thërritur. Pa diskutim ata janë në të drejtën e tre të bëjnë grupe pune dhe deputetë të tjerë janë të drejtën e tyre të bëjnë grupe të tjera pune. Nuk mund të bëhen grupe pune në mënyrë të njëanshme dhe të paorganizuar. Shqipëria ka 1001 arsye për të protestuar. Shqipëria varfërohen më shumë dhe largohen nga Shqipëria. Ky është themeli i protestës.

Demokratët nuk janë as kishë as xhami. Këtu ka përfaqësim. Unë nuk kam ndryshuar asnjë qëndrim në krahasim me atë që kam thënë më 6 mars. Nuk kam asnjë qëndrim pas 6 marsit. Në politikë vota është realiteti që unë nuk mund ta shmang. Unë kam bërë një betejë për demokratët duke menduar se cila është rruga më e mirë. Demokratët kanë menduar ndryshe”, deklaroi Salianji./albeu.com