Protesta e 6 dhjetorit, Rrumbullaku thërret në takim disa përfaqësues të PD-së

Kreu i Policisë së Shtetir Muhamet Rumbullaku ka thirrur në një takim disa përfaqësues së Partisë Demokratike për të folur mbi protestën e 6 dhjetorit.

Mësohet se Rrumbullaku do të japë arsyet e refuzimit të kërkesës për zhvillimin e protestës së 6 dhjetorit nga opozita.

Një nga përfaqësuesit e PD-së, Çlirim Gjata ka thënë për mediat se protesta është e drejtë, kushtetuese dhe paqësore dhe nuk do të ndalet për asnjë arsye.

Ai pohon se do jetë një protestë që do t’u tregojë partnerëve ndërkombëtarë për korrupsionin që po bën kjo qeveri. “Policia do të jetë në thyerje të rëndë të Kushtetutës dhe të akteve ndërkombëtare për të drejtën e protestës. Do i tregojë të gjithë partnerëve ndërkombëtar që unë nuk jam një polici e një vendi demokratik, jam polici në shërbim të një njeriu, të pushtetit të një njeriu dhe këtë gjë do ta kuptojnë të gjithë partnerët ndërkombëtarë që do të vijnë atë ditë. Ne do të bëjmë protestën tonë paqësore”, tha Gjata.

Kjo protestë përkon me ardhjen e përfaqësues të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor në Samitin e ardhshëm.

Ndërkohë kujtojmë se herë pas here kreu i PD-së Sali Berisha ka njoftuar një protestë “madhështore” në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”./albeu.com