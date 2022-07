Propozimi francez, Kuvendi i RMV mblidhet të hënën për diskutim, opozita kundër

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut pritet të hapë të hënën dosjen e të ashtuquajturit propozimi francez, për heqjen e vetos së Bullgarisë dhe fillimin e negociatave me Bashkimin Europian. Takimi i të hënës do të jetë bashkërendues, sipas kreut të Kuvendit, Talat Xhaferi.Në të do të marrin pjesë krerët e grupeve parlamentare, si dhe zëvendëskryeministri për integrime europiane, Bojan Mariçiç, si përfaqësues i qeverisë.

Partia më e madhe e opozitës, VMRO–DPMNE ka kërkuar që qeveria të sjellë dokumentacionin e plotë të propozimit francez. Prej disa ditësh, Maqedonia e Veriut është përfshirë nga protestat, ku më të dhunshmet kanë qenë në Shkup, me përplasje të protestuesve dhe forcave të policisë./albeu.com