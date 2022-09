Pronari dhe punonjësi i një servisi në Kavajë rrahin klientin, e kanosin me pistoletë zhurmuese

Një sherr ka ndodhur në një servis makinash në Kavajë. Pronari i servisit Armando Mustafa dhe punonjësi Mario Malkja kanë dhunuar klientin e tyre dhe e kanë kanosur me një pistoletë zhurmuese.

Policia ka vënë në pranga dhunuesit, ka sekuestruar armën dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Kavajë

Finalizohet operacioni policor i koduar “Servisi”.

Operacioni, i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Kavajë.

Falë ndërhyrjes në kohë nga Policia, parandalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i një konflikti mes disa shtetasve.

Vihen në pranga pronari dhe punonjësi i një servisi, pasi goditën me grushte dhe kërcënuan me pistoletë zhurmuese, klientin e servisit.

Sekuestrohet pistoleta zhurmuese e gjetur në vendin e ngjarjes.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavajë, pas marrjes së njoftimit se në lagjen nr. 1, në Rrogozhinë, një shtetas, në servisin e tij, në bashkëpunim me punëtorin e servisit, kishte goditur me grushte dhe kishte kërcënuar me armë zhurmuese, një klient, kanë organizuar punën dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Servisi”, në kuadër të të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasve:

– A. M., 40 vjeç, pronari i servisit, dhe M. M., 36 vjeç, punëtori i servisit, të dy banues në Rrogozhinë.

Këta shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me grushte dhe kanë kanosur me pistoletë zhurmuese shtetasin A. G., 40 vjeç.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një pistoletë zhurmuese e gjetur në vendin e ngjarjes.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.