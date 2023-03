Prokuroria e Tiranës kërkon sekuestrimin e pasurive të një personi të dënuar për drogë në Angli

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sekuestrimin e disa pasurive të një personi në Tiranë, pasi ka dyshime se janë siguruar nga veprimtaria kriminale në Angli.

Bëhet fjalë për shtetasin Selami Duraku, për të cilin është kërkuar sekuestrimi i disa pasurive me vlerë, po ashtu dhe në emër të familjarëve të tij.

Selami Duraku është në proces gjyqësor në Angli pasi ka qenë i arrestuar nga policia e Leicestershire/Mbretëri e Bashkuar, për veprën penale “Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike”.

Pasuritë zotërohen nga prindërit e Durakut si subjekt të ligjit dhe ekzistojnë prova konkrete se janë të pajustifikuara.

Prokuroria kërkon konfiskimin dhe kalimin në pronësi të shtetit, të pasurive në pronësi të shtetasve R.D., e Gj.D., si më poshtë:

– Pasuri e llojit apartament, me sipërfaqe 103.20 m2, në rrugën Aleksandër Moisiu, Tiranë, në pronësi të shtetasit Rr.D.

– Pasuri e llojit apartament, me sipërfaqe 100 m2, në rrugën Aleksander Moisiu, Tiranë, në pronësi të shtetases Gj. D.

– Pasuri e llojit garazh, me sipërfaqe 17.20 m2, në rrugën Aleksander Moisiu, Tiranë, në pronësi të shtetasit Rr.D.

– Pasuri e llojit garazh, me sipërfaqe 17.40 m2, në rrugën Aleksander Moisiu, Tiranë, në pronësi të shtetases Gj. D.

NJOFTIMI I PROKURORISE

Në mbështetje të neneve 3, 4, 12, 21,24 dhe në vijim të Ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”,

