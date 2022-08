Projekti ambicioz saudit, ndërtesa 170 km e gjatë që do strehojë 9 mln banorë

Arabia Saudite ka zbuluar projektin e saj ambicioz urban “The Line”, i shpallur si një qytet me një ndërtesë në shkretëtirë, i cili do të shtrihet mbi 170 km dhe në fund do të strehojë 9 milionë njerëz.

Pjesë e projektit Neom, një skemë madhështore vite pas përfundimit, qyteti i propozuar futuristik do të vendoset në veriperëndim të vendit të Gjirit, pranë Detit të Kuq, sipas një njoftimi nga Princi i Kurorës së mbretërisë Mohammed bin Salman, shkruan CNN.

‘The Line’ është një ndërtesë e propozuar 200 metra e gjerë që vepron si një qytet vertikal, i projektuar për t’u ulur 500 metra mbi nivelin e detit. Sipas njoftimit për shtyp, ai do të shtrihet në 34 kilometra katrorë.

Kritikët kanë hedhur dyshime nëse projekti është teknologjikisht i realizueshëm, ndërsa të tjerë e kanë përshkruar vizionin e shpalosur në një video promovuese si “distopian”.

‘The Line’ është pjesë e një plani saudit për të rivalizuar fqinjët e tyre të Gjirit si Dubai dhe Abu Dhabi si pika të nxehta të udhëtimit dhe për të riformuar ekonominë e mbretërisë. Me synimin për të arritur 100 milionë vizitorë vjetorë deri në fund të dekadës, shpresohet se rritja do të nxiste ekonominë lokale me miliarda dollarë.