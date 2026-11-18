Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu prezantoi në Kuvend projektbuxhetin e vitit 2027, i cili arrin në 10 miliardë euro, përmes një videomesazhi.
Ajo theksoi se forcimi i ekonomisë duhet të reflektohet drejtpërdrejt në përmirësimin e jetesës së qytetarëve, duke ndikuar në çmimet e ushqimeve, shpenzimet për karburant, të ardhurat e pensionistëve, mbështetjen për fëmijët dhe mundësitë që u jepen të rinjve.
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Sipas Koçiut, ky projektbuxhet shënon një hap tjetër drejt objektivit për një Shqipëri europiane, ku familjet gëzojnë më shumë stabilitet ekonomik dhe siguri për të ardhmen.
“Një ekonomi më e fuqishme duhet të ndihet në përditshmërinë e qytetarëve: në shportën ushqimore, në faturën e karburantit, në pensionet, në mbështetjen për fëmijët dhe në shanset për të rinjtë.
Ky është thelbi i Buxhetit 2027, me vlerë 10 miliardë euro, dhe vizioni ynë për Shqipërinë europiane: një vend më i përparuar, ku çdo familje ka më shumë siguri për të tashmen dhe besim më të madh te e ardhmja” – deklaroi Koçiu.