Profecia e tmerrshme e nënës isidore: Fatkeqësia po afron

Në vitin 2001, Mati Isidora nga manastiri i Sisojevacit në Paraqin shkroi një tekst për kohët që do të vijnë. Historia e saj është ende e rëndësishme më shumë se dy dekada më vonë.

Ajo shpjegon se “asgjë nuk është e rëndësishme, por Zoti është i rëndësishëm”.

Gjithashtu, nënë Isidora parashikon një katastrofë që nuk do të shkaktojë jetë në tokë. Toka nuk do të lindë, uji do të zhduket, nuk do të ketë më shi.

A mund të kishte parë ajo një konflikt bërthamor?

– Ata do të vrasin këdo që nuk do të marrë vulën, tha nënë Isidora në fjalën e saj.