Probleme me “Apple”, pas Elon Musk edhe Mark Zuckerberg sulmon kompaninë

Mark Zuckerberg me sa duket i është bashkuar sulmit të Elon Musk ndaj Apple, lidhur me mënyrën se si gjigandi i iPhone drejton App Store -in e tij. Të dy drejtuesit e mediave sociale kanë kritikuar faktin se Apple ka një kontroll të fortë mbi atë që lejohet në iPhone dhe pajisje të tjera, dhe sugjerojnë se ajo ka abuzuar.

Musk sulmoi këtë javë Apple për faktin se ajo merr një ulje të blerjeve dixhitale të bëra duke përdorur një iPhone, se ka ndaluar reklamat në Twitter dhe sugjeroi se kishte kërcënuar se do ta largonte Twitter-in nga App Store. As ai dhe as Apple nuk e komentuan këtë pretendim të fundit, por rrjetet e tjera sociale janë hequr nga App Store në të kaluarën për dështimin për të moderuar siç duhet përmbajtjen.

Pastaj z. Zuckerberg iu bashkua atij sulmi, duke sugjeruar se “kontrolli i platformës” i Apple i lejoi ata të avanconin interesat e tyre. Ai tha se fakti “kompanitë duhet të dorëzojnë aplikacionet e tyre ekskluzivisht përmes platformave që kontrollohen nga konkurrentët – ka një konflikt interesi atje”.

Ai tha gjithashtu se Apple është e vetmja kompani “që po përpiqet të kontrollojë, në mënyrë të njëanshme, se çfarë aplikacionesh hyjnë në pajisje dhe nuk mendoj se është një vend i qëndrueshëm apo i mirë për të qenë”. Ai vuri në dukje dallimet me sistemet operative Microsoft dhe Google, të cilat lejojnë që aplikacionet të “ngarkohen anash” pa kaluar nëpër dyqanet e tyre përkatëse të aplikacioneve, shkruan the Independent.

Apple ka mbrojtur vazhdimisht kontrollin e saj mbi App Store dhe thotë se shkurtimet që merr përdoren për të financuar këtë moderim. Ajo ka pohuar se është në gjendje të mbajë aplikacione të pasigurta dhe të tjera problematike nga shkarkimi dhe se ngarkimi anësor do ta dobësonte atë siguri.