Pritje historike ndaj Italisë, Manuel Neuer një ikonë e futbollit (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme, Gjermani fitoi ndaj Italisë me rezultatin e thellë 5-2.

Sigurisht që rezultatin i kësaj ndeshjeje ishte lajmi i ditës por pak veta folën për mrekullinë që portieri 36-vjeçar i Bayern Munich dhe kombëtares gjermane realizoi.

Në minutën e 54-të, ku rezultati ishte 3-0, Italia pati një kundërsulm dhe gjatë një përplasjeje të topit, Nicolo Barella rezultoi me portën e boshatisur pasi Neuer u gënjye nga devijimi dhe ishte me kurriz nga kundërshtari.

Don’t have words for this save. Manuel Neuer is 36 and is showing no signs of slowing or stopping. pic.twitter.com/BRyskraOi4

