Princeshë Diana i dashuronte! Si të gatuani gatuani patëllxhanë të mbushur, pjatën e saj e preferuar

Në librin e tij të vitit 2007 “Të hamë si familja mbretërore: Receta dhe kujtime nga kuzhina e pallatit”, McGrady shkroi se patëllxhanët e mbushur, u bënë një element kryesor në Pallatin Kensington kur Princesha Diana jetonte atje. Ai shkroi se ishte “pjata e preferuar e princeshës”, shtoi se William dhe Harry ndonjëherë ndihmonin në përgatitjen e vaktit.

“William dhe Harry vinin në kuzhinë mjaft shpesh duke kërkuar një ëmbëlsirë ose për të gjetur se çfarë kishte për darkë apo edhe thjesht për të rrëmbyer një copë fruti. Por herë pas here, ata provonin dorën e tyre në gatim”, – shkroi McGrady. “A mund të bëjmë darkë për mamin, të lutem?” më pyesnin”.

McGrady shtoi në librin e tij se “djemtë entuziazmoheshin shumë që e bënin atë” dhe “pa marrë parasysh se dukej si patëllxhani kur e përgatisnin, ata e shërbenin me krenari dhe princesha ishte e emocionuar”.

Për të përgatitur pjatën e preferuar të Dianës me patëllxhanë të mbushur, do t’ju duhen disa lloje përbërësish. Shumica e tyre janë perime që do të bëjnë mbushjen.

Do t’ju duhen:

2 patëllxhanë të vegjël;

4 lugë vaj ulliri (veç e veç);

1 kungull i njomë i madh, i grirë trashë;

1 spec portokalli, i prerë në kubikë;

2 degë selino të grira trashë;

½ filxhan qepë të kuqe, e prerë në kubikë;

1 ½ filxhan kërpudha, të prera në feta;

1 domate e madhe, e grirë imët;

2 feta proshutë;

1 filxhan djathë mocarela i grirë;

1 lugë gjelle borzilok i freskët i grirë;

2 lugë djathë kaçkavall i grirë.

Fillimisht, ngrohni furrën në 170 gradë Celcius. Më pas i presim përgjysmë patëllxhanët dhe i përgatisim për furrë. Grini pjesën e brendshme të patëllxhanit pasi ta keni gdhendur rreth skajeve.

Lyejeni çdo copë patëllxhani me vaj ulliri, shtrojini në një tepsi dhe futini në furrë për 20 minuta. McGrady sugjeroi t’i ktheni patëllxhanët në mes të kohës së gatimit, në mënyrë që fundet të mos bëhen shumë kafe. Hiqini patëllxhanët pas 20 minutash, ose kur pjesa e butë e tyre fillon të zbutet edhe më shumë.

Më pas, përgatisni mbushjen. Merrni kungujt, specat dhe selinonë të cilat më parë i keni prerë në kubikë. Unë do t’ju rekomandoja ta filloni këtë proces përpara se të piqni patëllxhanët ose ndërsa ato janë në furrë, pasi do t’ju duhet të prisni disa përbërës. Prisni në kubikë qepën e kuqe e kërpudhat dhe grini imët domatet. Si fillim skuqni gjithë përbërësit, përveç domates, të cilën e shtoni pak më vonë kur perimet e tjera të jenë zbutur. Këta përbërës më vonë do të shtohen në patëllxhanët që gjenden në furrë.

Prisni imët proshutën dhe borzilokun dhe grini djathin mocarela. Lëreni tiganin të ftohet në temperaturën e dhomës për tetë deri në 10 minuta, më pas shtoni proshutën, djathin mocarela dhe borzilokun në përzierje.

Tani, shtoni pjesën e brendshme të grirë të patëllxhanëve në përzierjen e perimeve. Më pas, gjithë përzierjen shtojeni me lugë te patëllxhanët dhe spërkatini me djathë kaçkavall. Futeni sërish në furrë tavën përreth 15 minuta.

Në librin e tij të gatimit, McGrady shkroi se Princesha Diana shpesh “kërkonte që të lija një racion shtesë në frigorifer që t’i ngrohte në fundjavë”. Dhe unë mund të kuptoj pse. Shijet e perimeve në mbushje përzihen në mënyrë të mrekullueshme. Nuk është çudi që Princesha Diana kërkoi racione shtesë.