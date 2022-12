Primaret në PD/ Procesi i votimit deri në orën 18:00, qendrat nuk do të mbyllen derisa të ketë votuar edhe personi i fundit

Komisioni i Organizimit në Partinë Demokratike ka bërë të ditur se procesi i votimit në primare në të gjitha bashkitë e vendit do të zgjasë deri në orën 18:00.

Në njoftim thuhet se nëse do të ketë ende anëtarë që nuk kanë votuar brenda këtij afati, qendrat e votimit do të qëndrojnë hapur derisa të votojë edhe demokrati i fundit.

Deklarata e plotë

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale pranë Partisë Demokratike njofton që ditën e djelë, datë 4 dhjetor 2022, janë duke u zhvilluar votimet e Primareve për kandidatët për Kryetarë Bashkie të Partisë Demokratike të Shqipërisë.

Procesi i votimit ka nisur dhe po zhvillohet normalisht në të gjitha degët ë Partisë Demokratike ku zhvillohen Primaret sot!

Procesi i votimit do të mbyllet në orën 18:00. Nëse në orën 18.00 do të ketë anëtarë të PD që ende nuk kanë votuar, Qendrat e Votimit nuk do të mbyllen derisa të ketë votuar edhe personi i fundit.

Anëtarët e Këshillit Kombëtar të PD votojnë në njërën prej dy qendrave të votimit: në Selinë Qendrore të Partisë Demokratike ose në degët ku ata janë të deleguar pasi të kenë njoftuar pranë Komisionit.

Data 4 dhjetor është një ditë historike jo vetëm për PD por për të gjithë shqiptarët! Anëtarë e simpatizantë të PD do të zgjedhin me votën e tyre kandidatin e tyre për kryetar të bashkisë.

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale fton të gjithë anëtarët e simpatizantët e PD të bëhen pjesë e procesit të Primareve.