Prifti shqiptar i bën thirrje KFOR-it dhe Kurtit të kontrollojnë për armë kishën serbe (VIDEO)

Me të marr lajmin dhe deklaratën që e lëshoi Dioqeza e Kishës Serbe në Prizren lidhur me sulmin në Banjskë të Lepozaviçit, prifti ortodoks shqiptar, At Nikolla Xhufka, bashkë me moderatorin e njohur Sadri Imeri, kanë vizituar në mbrëmje këtë kishë serbe.

Pranë kishës prifti At Nikolla Xhufka iu ka bërë thirrje KFOR-it dhe kryeministrit Kurti, që t’i kontrollojnë kishat serbe.

Kjo pasi që dyshon se aty mund të gjejnë armatim.

Policia Kosovës për shkak të situatës politike dhe insistimit të serbëve, aty ua ka ndërprerë xhirimin.

Ndiqeni videon më poshtë për ta parë këtë moment: