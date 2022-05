Pretendohet se ka ushtruar dhunë mbi të dashurën e tij, Mergim Berisha rrezikon burgun

Mediat turke raportojnëse sulmuesi i Fenerbahce, Mergim Berisha, dyshohet se ka ushtruar dhunë fizikje mbi të dashurën e tij Vesa Vllasaliu dhe gjykata tashmë ka marrë një vendim për sulmuesin.

Vesa Vllasaliu përmes avokatit të saj ka bërë një kallëzim penal te kryeprokuri publik i Anadollit dhe e ka denoncuar bashkëjetuesin e saj, Mergim Berishën.

Në peticion thuhej se Vllasaliu dhe Berisha jetojnë së bashku që nga shtatori i vitit 2021 dhe planifikojnë të martohen muajin e ardhshëm në kushte normale.

Në peticionin për denoncimin pretendohej se Berisha ka ushtruar dhunë ndaj Vllasaliut dhe e ka dëbuar nga banesa në Ümraniye, ku jetonin së bashku. Në peticion thuhej se Berisha i ka konfiskuar plaçkat Vllasaliut dhe nuk e ka lejuar as t’ia marrë sendet. Në peticionin për rojet e sigurisë së rezidencës së Berishës; Gjithashtu u aludua se ai ka dhënë udhëzime si “Mos e çoni Vllasaliun në vend”.

Në peticion, “Qëllimi i vetëm i klientit është të marrë sendet e tij private, madje edhe faturat, dhe të ndërpresë të gjitha marrëdhëniet me palën tjetër. Megjithatë, ka shumë të ngjarë që klienti të ekspozohet sërish ndaj dhunës fizike nga ankuesi. Përveç kësaj, ai përdor lloje të ndryshme të sharjeve dhe fjalimeve fyese ndaj avokatit.” Në peticion thuhej gjithashtu se Berisha e kërcënoi Vllasalin.

Në peticionin ku pretendohej se Berisha ka kryer edhe veprën e “plaçkitjes” duke mos i dhënë sendet e Vllasalit, theksohej se Vllasaliu kishte bërë kallëzim ndaj Berishës. U kërkua që ndaj Berishës të niste një hetim dhe të jepej një urdhër pezullimi.

Gjykata e Parë Familjare e Anadollit, nga ana tjetër, vendosi që Berisha të mos bëjë fjalë apo sjellje që përfshijnë dhunë, kërcënime, fyerje, poshtërime dhe poshtërime për 2 muaj, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Familjes dhe Parandalimin e Dhuna Kundër Grave’. Nga gjykata u vendos gjithashtu që Berisha të mos afrohej për 2 muaj në banesën dhe vendin e punës së Vllasaliut.

Gjykata vendosi gjithashtu që Berisha nuk do të shqetësonte Vllasaliun për 2 muaj me mjete komunikimi apo mjete të tjera dhe vendosi që nëse konstatohet se Berisha nuk respekton kërkesat e vendimeve të sipërpërmendura, do të dënohet me burgim prej 3 ditësh e deri në 30 ditë.