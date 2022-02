Pret sot miratimin në Kuvend, paga minimale 18 mijë denarë pranë realitetit në Maqedoni

Ditën e sotme pritet që deputetët e Maqedonisë së Veriut të miratojnë pagën minimale prej 18 mijë denarësh të propozuar nga qeveria e Kovaçevskit.

Rritja mori dritën jeshile në mbledhjen e qeverisë në seancën e së martës.

Ky propozim është dorëzuar dje në Kuvend dhe kryeparlamentari e ka vendosur në rend dite të seancës së parë të caktuar për sot.

Ndërkohë opozita ka paralajmëruar amendamente, pasi siç thonë, ky ndryshim duhet të jetë në harmonizim me pagat e tjera në shtet, të cilat sipas tyre, me miratimin e këtyre ndryshimeve, nuk do të dallojnë nga pagat minimale./albeu.com/