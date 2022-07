Presidentja e KE: Ukraina tani ka perspektivë të qartë evropiane

Ukraina tani ka një “perspektivë shumë të qartë evropiane”, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një fjalim në parlamentin ukrainas.

Moving to tears – the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022