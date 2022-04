Presidenti i Këshillit Europian telefonatë me Putin, zbulon kërkesën që i ka bërë

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Ai shprehet se i “kërkoi fuqishëm” për akses të menjëhershëm humanitar dhe kalim të sigurt nga Mariupol dhe qytete të tjera të rrethuara.

Michel përsëriti me vendosmëri qëndrimin e BE-së, mbështetje për Ukrainën dhe sovranitetin e saj, dënim dhe sanksione për agresionin e Rusisë”, tha ai të në një postim në Tëitter./albeu.com

Call with President Putin @KremlinRussia_E

Strongly urged for immediate humanitarian access and safe passage from #Mariupol and other besieged cities all the more on the occasion of Orthodox Easter.

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022