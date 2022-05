Presidenti i Finlandës zhvillon bisedime “të hapura dhe të drejtpërdrejta” me Erdoganin

Presidenti finlandez Sauli Niinisto tha se do të zhvillonte bisedime “të hapura dhe të drejtpërdrejta” me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për të diskutuar ofertën e Finlandës për anëtarësim në NATO.

Siç kemi raportuar, Erdogan ka vënë në dyshim publikisht nëse Finlanda dhe Suedia duhet të lejohen të bashkohen me aleancën ushtarake.

“Deklarova se si aleatë të NATO-s, Finlanda dhe Turqia do të angazhohen për sigurinë e njëra-tjetrës dhe marrëdhënia jonë do të forcohet kështu”, shkroi Niinisto në Twitter.

“Finlanda e dënon terrorizmin në të gjitha arsyet e tij”, shtoi ai./albeu.com

An open and direct phone call with President @RTErdogan. I stated that as NATO Allies Finland and Turkey will commit to each other’s security and our relationship will thus grow stronger. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. Close dialogue continues.

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 21, 2022