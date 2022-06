Presidenti i Finlandës: Pushtimi rus i Ukrainës ndryshoi lojën

Presidenti i Finlandës, Sauli Niinisto, ka pasur më shumë biseda telefonike me Vladimir Putin sesa shumica në Perëndim gjatë viteve.

Finlanda ndan një kufi 1300 km të gjatë me Rusinë. Tradicionalisht, vendi i tij është përpjekur të “menaxhojë” me kujdes fqinjin e tij me gjemba.

Por presidenti Niniisto më tha se pushtimi i Rusisë ndaj fqinjit tjetër të saj, Ukrainës, ndryshoi lojën. Mbështetja publike finlandeze për anëtarësimin në NATO është befas 80%.

Presidenti Niniisto është në Madrid në samitin e NATO-s në përpjekje për të bindur Turqinë të heqë kundërshtimet e saj ndaj anëtarësimit finlandez dhe suedez.

Të dy vendet këmbëngulin që, me ushtritë e tyre të sofistikuara dhe pozicionin e tyre gjeografik, të sjellin në aleancën e mbrojtjes, duke forcuar krahun e saj lindor, aq sa synojnë të fitojnë.

Presidenti Niniisto më tha se marrëdhëniet e Evropës me Rusinë tani ka të ngjarë të mbeten të largëta dhe të vështira për vitet, ndoshta dekadat që do të vijnë.

Ai tha se Ukraina duhet të vazhdojë të marrë mbështetje ushtarake nga Perëndimi, duke përfshirë armë të rënda. Ai parashikoi se Kievi do të merrte sistemin e mbrojtjes raketore që i kërkohej.

Por, insistoi se duhej bërë një ekuilibër për të mos provokuar Rusinë që të përshkallëzohej më tej. Ai tha se mbështeti liderët e BE-së si kancelari Scholz i Gjermanisë dhe presidenti i Francës Macron, duke mbajtur linjat e komunikimit të hapura me Moskën.

Ishte e rëndësishme, më tha, pavarësisht kritikave që morën nga disa prej aleatëve të tyre./albeu.com