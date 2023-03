Presidenti çek: Mbështetja e Perëndimit për Ukrainën do të zvogëlohet me kalimin e kohës

Presidenti i Republikës Çeke Petr Pavel tha se ai pret që mbështetja perëndimore për Ukrainën të zbehet me kalimin e kohës, pasi ai paralajmëroi për “lodhje nga lufta”.

Ai u citua nga gazeta gjermane Sueddeutsche Zeitung të ketë thënë se zgjedhjet presidenciale të SHBA-së vitin e ardhshëm ka të ngjarë të ndikojnë në mbështetjen evropiane për Ukrainën.

Pavel citohet se tha se ky vit është vendimtar për konfliktin – diçka që Kievi duhet ta kuptojë.

Komentet e tij shënojnë një nga indikacionet e para nga një anëtar i NATO-s se nivelet aktuale të mbështetjes për Ukrainën nga Perëndimi mund të zbehen.

Pavel, një ish-gjeneral i NATO-s, tha: “Nëse mbështetja nga SHBA zvogëlohet, mbështetja nga një numër vendesh evropiane gjithashtu do të zvogëlohet. Ne duhet të marrim parasysh lodhjen e luftës dhe çfarë do të thotë për mbështetjen nga vendet perëndimore. Kjo do të ulet me kalimin e kohës”, tha ai.

Republika Çeke ka qenë një furnizues kryesor i armëve për Ukrainën në luftën e saj kundër pushtimit rus. /albeu.com