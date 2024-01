Presidenti Begaj, mesazh kryebashkiakëve të rajonit: Mirëqeverisje përmes transparencës

Sot në Tiranë është mbajtur Samiti “B40 Balkan cities network”, ku ka bërë bashkë kryebashkiakët e Shqipërisë me ata të vendeve ta Ballkanit e më gjerë.

Gjatë fjalës së tij, presidenti Bajram Begaj ka deklarura se nisma “Rrjeti i qyteteve ballkanike”, është një angazhim serioz për bashkëpunim rajonal dhe zhvillim të qëndrueshëm.

Begaj tha se Ballkani ka nevojë për të bashkëpunuar mes njëri-tjetrit, teksa e vuri theksin tek rëndësia që luajnë kryebashkiakët në këtë drejtim.

“Rajoni i Ballkanit është i pasur me histori dhe diversitet kulturor. Në Ballkan gjen shkrirjen e shumë kulturave, ideve dhe inovacioneve. Kontributi i ballkanasve në historinë e qytetërimit, jo vetëm europian, por edhe të mbarë njerëzimit, është i padiskutueshëm dhe unikal.

Ballkani ka nevojë për më shumë bashkëpunim me njëri-tjetrin, për më shumë ndërlidhje, për më shumë dialog, që i sheh problemet si mundësi zhvillimi dhe përqendrohet tek ajo që na bashkon.

Në këtë kontekst, qeverisja lokale luan një rol të rëndësishëm. Ky është niveli ku politikat e ndërmarra ndihen drejtpërdrejtë nga qytetarët. Kjo nënkupton qeverisje lokale më të ndjeshme ndaj ambientit, më transparente, me demokraci të kapilarizuar e llogaridhënie të konsoliduar”, tha Begaj.

Në mesazhin që Begaj u drejtoi kryebashkiakëve të Ballkanit, tha se Tirana është shembulli më i mirë i mirëqeverisjes lokale përmes transparencës.

“Tirana, gjatë 10 viteve të fundit (nën drejtimin e Erionit), ka treguar se di të gjejë balancën midis zhvillimit ekonomik dhe qëndrueshmërisë midis përtëritjes kulturore dhe inovacionit teknologjik, midis traditës dhe të resë.

Natyrisht, ka ende shumë për të bërë, sepse pritshmëritë e qytetarëve tanë ecin paralelisht me zhvillimin e qytetit. Bashkë me to, duhet zhvilluar edhe vizioni i administrimit të qytetit. Ndonjëherë kjo nuk është çështje sasie, por cilësie, ndaj shërbimet duhet të jenë cilësore dhe vizioni i qartë, sepse çdo vendimmarrje prek jo vetëm të tashmen, por orienton edhe të ardhmen”, tha Begaj./vizionplus.tv