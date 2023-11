Presidenti austriak kafshohet nga qeni i homologes moldave (VIDEO)

Gjatë vizitës së Presidentit të Austrisë Alexander Van der Bellen në Moldavi është shënuar një incident i vogël.

Presidenti austriak u kafshua në dorë nga qeni i homologes së tij moldave.

The dog of the President of the Republic of Moldova Maia Sandu bit the hand of the Austrian President Alexander Van der Bellen, who arrived in Chisinau today for a visit. pic.twitter.com/kxkMMs12jT

