“President, ne jemi këtu”, Ukrainasit çlirojnë territorin deri në kufi me Rusinë dhe i dërgojnë video Zelenskyt

Teksa lufta në Ukrainë është në muajin e tretë të saj, forcat ushtarake ukrainase që mbrojnë Kharkovin kanë arritur në kufirin me Rusinë, siç tha sot guvernatori i rajonit.

Ka qenë vetë Olekh Shinegupov në faqen e rrjetit social Telegram ai i cili ka bërë të ditur këtë fakt.

“Zoti President, Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, përmend: sot, më 15 maj, Batalioni 227 i Forcave të Mbrojtjes Territoriale 127 në Forcat e Armatosura. me Rusinë, atë. “President, ja ku jemi”, i drejtohen ata në mesazhin e tyre presidentit ukrainas.

Nuk është ende e qartë se sa trupa kanë arritur në kufirin me Rusinë dhe në cilën pikë. Megjithatë, një video e publikuar nga Nexta tregon një grup ushtarësh ukrainas që mbërrijnë në kufi dhe dërgojnë mesazhin e tyre.

Ukraina po rimerr territorin në verilindje të vendit, duke larguar forcat ruse nga Kharkovi, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës. Në të njëjtën kohë, pavarësisht sulmeve të rënda nga Rusia, ushtria ukrainase vazhdon të kontrollojë rreth një të dhjetën e rajonit të Luhanskut./albeu.com/

⚡️The #Ukrainian military reached the state border of #Ukraine and #Russia. pic.twitter.com/8NloJFGd5D

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022