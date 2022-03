Prag lufte botërore? Blinken e konflirmon: SHBA u jep “dritën jeshile” vendeve të NATO-s për t’i dhënë avionë luftarakë Ukrainës (FOTO LAJM)

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, konfirmon se SHBA ka dhënë dritën jeshile vendeve anëtare të NATO-s që t’i japin avionë luftarakë Ukrainës.

Deklarata e Blinken erdhi një ditë pas kërkesës së bërë nga presidentin ukrainas Volodymir Zelensky drejtuar Kongresit Amerikan.

Postimi në Twitter i Blinken:

@SecBlinken : SHBA u ka dhënë “dritën jeshile” vendeve të NATO-s nëse ata zgjedhin t’i ofrojnë avionë luftarakë Ukrainës, një ditë pasi Presidenti Zelensky bëri një lutje për anëtarët e Kongresit që t’i siguronin ato gjatë një telefonate të së shtunës në Zoom. https://cbsn.ws/3hGpnoG /albeu.com/

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022