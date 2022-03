Prag katastrofe, alarm për rrezikun e rrjedhjes së Çernobilit

Ka dyshime se termocentrali bërthamor i Çernobilit ka rrjedhje të lëndëve radioaktive.

Lajmin e bëri tw ditur Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Kuleba, i cili i bën thirrje Rusisë për ndërprerjen e plotë të energjisë elektrike të termocentralit bërthamor të Çernobilit dhe sistemeve të tij të sigurisë.

Ndërmarrja ukrainase Energoatom, menaxherja e katër termocentraleve bërthamore të Ukrainës, tha megjithatë se substancat radioaktive kishte të ngjarë të iknin nga centrali sepse karburanti bërthamor i shpenzuar nuk mund të ftohej pas ndërprerjes së energjisë.

Termocentrali bërthamor i Çernobilit “është shkëputur plotësisht nga rrjeti elektrik për shkak të veprimeve ushtarake të okupatorit rus. “Stacioni nuk ka më energji elektrike,” thuhet në faqen e Ukrenergo në Facebook.

Puna për të rivendosur lidhjen me rrjetin dhe furnizimin me energji elektrike me termocentralin bërthamor, i cili është pushtuar nga forcat ushtarake ruse, nuk është i mundur për shkak të armiqësive, tha Energoatom.

Sipas Kulebas, e gjithë linja e furnizimit me energji elektrike të termocentralit bërthamor dhe të gjitha objektet bërthamore të kontrolluara nga ushtria ruse janë dëmtuar.

Madje Kuleba tha se gjeneratorët alternativë do të furnizojnë termocentralin bërthamor për 48 orë. Më pas, shtoi ai, do të fiket sistemi i ftohjes, gjë që shkakton rrezikun e rrjedhjes së rrezatimit. “Lufta barbare e Rusisë kërcënon të gjithë Evropën. “Putini duhet ta ndalojë atë menjëherë.”

Ekspertët kanë frikë nga rrjedhja e rrezatimit dhe transporti i reve radioaktive në pjesë të tjera të Ukrainës, Bjellorusisë, Rusisë dhe Evropës.

Uzina e Çernobilit është në një zonë bllokimi dhe përfshin reaktorë bërthamorë joaktivë dhe objekte të mbetjeve radioaktive. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) nuk i është përgjigjur paralajmërimeve.

Disa orë më parë, IAEA kishte njoftuar se transmetimi në distancë i të dhënave nga sistemet e kontrollit ishte ndalur.

IAEA po i referohej kamerave dhe instrumenteve të tjera të instaluara nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) si pjesë e misionit të saj për të monitoruar natyrën paqësore të programeve bërthamore në mbarë botën.

Më shumë se 200 teknikë dhe roje sigurie janë bllokuar në objekt, duke punuar vazhdimisht për 13 ditë nën mbikëqyrjen ruse.

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike i ka kërkuar Rusisë që t’u lejojë atyre ndërrime të alternuara, pushime dhe orë fikse, të cilat janë elemente kyçe të sigurisë së objektit.

“Jam shumë i shqetësuar” Situata e vështirë dhe stresuese e stafit në termocentralin bërthamor të Çernobilit dhe rreziqet e mundshme që kjo situatë paraqet për sigurinë bërthamore,” paralajmëroi shefi i IAEA, Rafael Grossi/FaxWeb