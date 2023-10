Postoi në Facebook pro Hamasit, Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut sanksionin policin

Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar se ka ndërmarr masa disiplinore ndaj zyrtarit policor A.S për shkak publikimeve të tij në rrjetin social facebook, ku ka shprehur mbështetje për Hamasin

“MPB e njofton opinionin se Reparti për kontroll të brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale po vepron pas rastit me zyrtarin policor A.S dhe publikimet e tij në rrjetin social facebook në lidhje me sulet e Hamasit mbi Izraelin dhe kundër tij do të iniciohet procedurë disiplinore, gjegjësisht do të ketë sanksione adekuate. Qëndrimi i MPB-së dhe Qeverisë është i qartë dhe preciz. Fuqishëm i dënojmë sulet e grupit të Hamasit mbi Izraelin dhe solidarizohemi me popullin izraelit. Apelojmë për sanksione nëpërmjet dialogut. Bota ka nevojë për paqe”, thuhet në komunikatën e MPB-së.