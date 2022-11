Portieri i Spezias pëson dëmtim “horror”, humbet Kupën e Botës (VIDEO)

Portieri i Spezia-s dhe i kombëtares polake të futbollit, Bartlomiej Dragowski, ka pësoi një dëmtim të tmerrshëm në këmbë në ndeshjen e djeshme kundër Veronës dhe për fat të keq është hequr nga lista e kombëtares për Botërorin e Katarit.

Portieri 25 vjeçar u dëmtua pas një përplasje me sulmuesin kundërshtar Lasagna dhe ndonëse ishte më i shpejtë në duel dhe kapi i pari topin, kundërshtari nuk mundi të shmangë këmbën e shtrirë dhe një kombinim rrethanash fatkeqe çuan në thyerjen e këmbës së tij.

Lojtarët kur u afruan dhe panë këmbën e portierit polak vendosën duart në kokë të tmerruar nga dëmtimi i rëndë./ h.ll/albeu.com

L’infortunio di Dragowski fa davvero paura, non so come farà psicologicamente a tornare tra i pali.

Terribile pic.twitter.com/ZaM9ENogTf

— I Gigi 78 I (@Vicidominus) November 13, 2022