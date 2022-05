Policia vret me armën e shërbimit një person në Kosovë

Sot rreth orës 15:00 është vrarë një person në fshatin Gushtericë të Komunës së Graqanicës, shkruan Gazeta Express.

Rastin për Express e kanë konfirmuar edhe nga Policia e Kosovës.

Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti ka konfirmuar se i dyshuari është zyrtar policor.

Me rastin është duke u marrë edhe IPK-ja.

Ndërkaq, vdekja e viktimës është konstatuar në vendin e ngjarjes.

“Prishtinë, 7 maj 2022 – Sot rreth orës 15:00, kemi pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri, në fshatin Gushtericë e Poshtme të Graqanicës. Menjëherë pas marrjes së këtij informacioni në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet e nevojshme policore, të cilat kanë hasë në një person pa shenja jete. Vdekjen e viktimës (mashkull) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Personi i dyshuar ( zyrtar policor) është arrestuar ndërkohë që aktualisht hetuesit policor në bashkëpunim me IPK-në, kanë nisur një hetim për sqarimin e të gjitha rrethanave që lidhen me rastin”, ka thënë ajo për Express.