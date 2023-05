Policia e Londrës ngrihet në këmbë, një makinë përplaset me portën e kryeministrisë

Autoritetetet në Londër u alarmuan këtë të enjte kur një makinë u përplasur drejt portave të zyrës së rezidencës së kryeministrit britanik, Rishi Sunak.

Ne lidhje me rastin është arrestuar shoferi i mjetiti. Nuk ka raportime për të lënduar dhe hetimet janë duke vazhduar. Policia ngriti një kordon ndërsa oficerët me qen nuhatës u panë jashtë portave.

BREAKING: First video of the car that crashed into Downing Street gates.

— Sky News (@SkyNews) May 25, 2023