Policia e Kosovës punon me orare të zgjatura, Shefi i EULEX-it: Do të ketë furnizime me ushqime në Jarinë

Situata paraqitet e tensionuar në veri. Policia e Kosovës po vazhdon të qëndrojnë me orar të zgjatur, pothuajse në të gjitha lagjet e veriut ku jetojnë komunitetet e përziera. Më herët u raportua se shumë prej tyre po shërbeheshin me ushqime nga banorët shqiptarë.

Në kushtet e vështira të punës, forcat policore të Kosovës kanë kërkuar furnizim me ushqime e veshmbathje në pikat kufitare të Jarinës. Shefi i EULEX-it, Lars-Gunnar Wigemark, ka njoftuar se ky mision do të kryhet së shpejti.

“Me kënaqësi ju njoftoj se pas kërkesës së Policisë së Kosovës, EULEX-i më 17 dhjetor, oficerëve të Policisë së Kosovës në pikën e kalimit kufitar në Rudnicë/Jarinjë u ka dorëzuar furnizime esenciale, duke përfshirë ushqime, veshmbathje si dhe mjete higjienike”, shkroi përmes një postimi në Twitter.

Pleased to announce that following a request by the Kosovo Police, @EULEXKosovo on 17 December delivered essential supplies to the Kosovo Police officers 👮‍♀️ 👮‍♀️at the Rudnica/Jarinjë Common Crossing Point, including food supplies, clothing as well as hygiene items.

