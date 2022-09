“Po zbehet miti i liderit të pathyeshëm”, analiza e BBC: Çfarë pasojash do të ketë për Putinin avancimi i Ukrainës

Ditët e fundit forcat ukrainase kanë avancuar në kundërofensivën e tyre për çlirimin e qyteteve të pushtuara nga rusët.

BBC sjell një panoramë të situatës së luftës dhe gjendjes së forcave ruse.

Dihet që programi kryesor javor i lajmeve i televizionit shtetëror rus i bën jehonë sukseseve të Kremlinit, por edicioni i djeshëm është hapur në një tjetër mënyrë, me një pranim të rrallë të situatës aktuale.

“Në vijën e parë të operacionit special në Ukrainë, kjo ka qenë java më e vështirë deri më tani”, deklaroi spikerja, Dmitry Kiselev, për të vijuar më tej : “Ishte veçanërisht e vështirë përgjatë frontit të Kharkiv, ku pas një sulmi nga forcat armike që ishin më të mëdha se tonat, trupat ruse u detyruan të largoheshin nga qytetet që kishin çliruar më parë.”

Moska i kishte pushtuar ato zona muaj më parë, por pas një kundër-ofensivë të rrufeshme nga ushtria ukrainase, ushtria ruse ka humbur një territor të konsiderueshëm në veri-lindje të Ukrainës.

“Ministria ruse e mbrojtjes hodhi poshtë thashethemet se trupat ruse u larguan të turpëruar nga Balakliya, Kupiansk dhe Izyum”.

Në tabloidin Moskovsky Komsomolets, një analist ushtarak kishte një pikëpamje të ndryshme: “Tashmë është e qartë se ne e nënvlerësuam armikun. Forcave ruse iu desh shumë kohë për të reaguar dhe kolapsi erdhi… Si rezultat, ne pësuam një disfatë dhe u përpoqëm të minimizonim humbje duke tërhequr trupat tona në mënyrë që ata të mos rrethoheshin”.

Kjo “humbje” ka ndezur zemërim në kanalet pro-ruse të mediave sociale dhe në mesin e blogerëve “patriotë” rusë, të cilët kanë akuzuar ushtrinë e tyre për gabime.

Kështu ka bërë edhe lideri i fuqishëm i Çeçenisë, Ramzan Kadyrov.

“Nëse sot ose nesër nuk bëhen ndryshime në strategji,” paralajmëroi Kadyrov, “do të detyrohem të flas me udhëheqjen e ministrisë së mbrojtjes dhe udhëheqjen e vendit për t’u shpjeguar atyre situatën reale në terren. Është një situatë befasuese.”

Kanë kaluar më shumë se gjashtë muaj që kur Vladimir Putin urdhëroi një pushtim të plotë të Ukrainës.

Në ditët që pasuan, mbaj mend politikanë, komentues dhe analistë rusë në TV këtu që parashikonin se ai që Kremlini e quan “operacioni i tij special ushtarak” do të përfundonte brenda disa ditësh; se populli ukrainas do t’i përshëndeste trupat ruse si çlirimtarë dhe se qeveria e Ukrainës do të shembet si një paketë letrash. Por kjo nuk ndodhi. Në vend të kësaj, më shumë se gjashtë muaj më vonë, ushtria ruse ka humbur terren”, tha ai.

Pra, këtu është një pyetje kyçe: a do të ketë kjo pasoja politike për Vladimir Putin?

Në fund të fundit, për më shumë se 20 vjet, zoti Putin, brenda elitës ruse, ka gëzuar një reputacion si fitues; sepse gjithmonë arrin të dalë i pathyeshëm.

Çfarëdo nyje apo zinxhiri në të cilin ai lidhej, zoti Putin gjithmonë arrinte të rrëshqiste.

Kjo ndryshoi pas 24 shkurtit.

Gjashtë muajt e fundit sugjerojnë se vendimi i Presidentit Putin për të pushtuar Ukrainën ishte një llogaritje e gabuar.

Në pamundësi për të siguruar një fitore të shpejtë, Rusia u zhyt në një ofensivë të gjatë e të përgjakshme dhe ka pësuar një sërë humbjesh të turpshme.

Kur atmosfera e pathyeshmërisë e një lideri autoritar zbehet, kjo mund të shkaktojë probleme për liderin rus.

Vladimir Putin do ta njohë historinë e Rusisë. Nuk ka përfunduar mirë për liderët e kaluar rusë, të cilët kanë luftuar dhe nuk i kanë fituar ato.

Humbja e Rusisë nga Japonia çoi në Revolucionin e parë Rus të vitit 1905.

Dështimet ushtarake në Luftën e Parë Botërore ndezën Revolucionin e 1917 dhe fundin e Carit.

Publikisht, megjithatë, Presidenti Putin nuk ka ndërmend të përfundojë humbës.

Të hënën, zëdhënësi i tij Dmitry Peskov u tha gazetarëve: “Operacioni special ushtarak rus vazhdon dhe do të vazhdojë derisa të përmbushen të gjitha detyrat që ishin vendosur fillimisht”.

E cila na çon në pyetjen tjetër kryesore: çfarë do të bëjë zoti Putin më pas?

Do të jetë e vështirë të gjesh dikë këtu që e di se çfarë po mendon dhe planifikon Vladimir Putin.

Por këtu janë dy gjëra që ne dimë; presidenti rus rrallë pranon se ka bërë gabime. Dhe ai rrallë bën kthesa.