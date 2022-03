Po vjen! Acar dhe dëborë, çfarë pritet të sjellë shtjella ciklonike në Shqipëri e Kosovë

Shtjella ciklonike e ftohtë po zhvendoset drejt Ballkanit Juglindor ku pritet përmirësim i kushteve atmosferike në vendin tonë.

Moti do të jetë me kthjellime në veri-perëndim, ndërsa zona Juglindore do të ketë reshje bore në orët e mëngjesit. Era do të jetë me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore -2/4°C

Zona e ulët 2/11°C

Zona bregdetare 3/12°C

Kosova, e mërkurë, 9 mars 2022

Moti do të jetë me vranësira dhe reshje bore dhe mjegull. Era do të jetë me drejtim Jug-Lindje 10 m/sek. Temperaturat do të luhaten në ekstremet e tyre -5°C në mëngjes ndërsa në mesditë do të arrijnë vlerën 1 -4°C .

E enjte, 10 mars 2022

Moti do të jetë me vranësira dhe reshje bore në zonat more në lartësitë 600 metra. Era do të jetë me drejtim Veri-Lindje me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të me rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore -5/1°C

Zona e ulët -2/10°C

Zona bregdetare 2/11°C/Sipas RTSH