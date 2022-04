Po merrni suplemente hekuri? Duhet kujdes me llojin e çajit që pini

Nëse mjeku juaj ju ka përshkruar një suplement hekuri, me siguri e dini se suplementi vjen me rregulla të caktuara.

Shmangni konsumimin e tij me kalcium, qumësht ose antacidë, të cilët pengojnë përthithjen e hekurit nga trupi juaj. Dhe ka një rregull tjetër që duhet të shtoni në listën tuaj: Mos e merrni hekurin me një gotë çaj të gjelbër ose çaj të zi.

Rasti kundër çajit të zi dhe të gjelbër me hekur

Hulumtimet tregojnë se si çaji i zi ashtu edhe ai i gjelbër zvogëlojnë shkallën e përthithjes së hekurit në trupin tuaj. Një raport shkencor i vitit 2016 i botuar në Clinical Case Reports zbuloi se çaji i gjelbër, kur konsumohet në sasi të mëdha, ndërhyn në përthithjen në një masë të tillë që mund të çojë në anemi të mungesës së hekurit, raporton telegrafi.

Përveç kësaj, një studim i vitit 2017 i publikuar në The American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se çaji i zi ul ndjeshëm nivelet e përthithjes së hekurit. Një studim shumë më i hershëm nga viti 1989 zbuloi se vetëm pesë miligramë tanine mund të zvogëlojnë përthithjen e hekurit me 25 për qind.

Në fund të fundit? Çaji i zi dhe i gjelbër mund t’i bëjnë suplementet e hekurit të paefektshëm.

Pse çaji jeshil dhe i zi e bëjnë të vështirë për trupin tuaj thithjen e hekurit?

Ju mund të mendoni se kafeina është frenuesi kryesor i hekurit në çaj – dhe ky do të ishte një supozim i natyrshëm. Megjithatë, është vetëm një pjesë e vogël e enigmës. Një studim i botuar në Food Chemistry zbuloi se kafeina lidhet me gjashtë për qind të vogël të hekurit në çdo ushqim të caktuar. Jo saktësisht ndikimi që prisni!

Frenuesit e vërtetë, rezulton, janë antioksidantët.