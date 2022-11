Policia ka ndaluar një kamionçinë me targa vendase në rrugën Binq të Vitisë të cilën ishte duke e drejtuar nga një kosovar brenda të cilit ishte një lopë pa dokumentacion përkatës.

Në raportin policor thuhet se lidhur me rastin janë njoftuar inspektorët e AUV-it të cilët janë marrë me rastin poashtu është njoftuar prokurori dhe në konsultim me të, i dyshuari me kamionetë dhe gjedhë janë liruar, kurse lënda e rastit i procedohet AUV-it. /Express