Po ju ndjek qeni? Mos vraponi, ja çfarë duhet të bëni në këto situata

Stina e dimrit na bën që të takojmë qenë endacakë çdo ditë.

Megjithatë, lind një problem nëse ata veprojnë armiqësor. Ekspertët ndanë këshilla se si të mbroheni dhe të parandaloni kafshimet e qenve.

Së pari, përpiquni të qëndroni të qetë.

Qentë vërtet ndiejnë frikën njerëzore. Nëse keni një qen agresiv përballë, është e vështirë të qetësoheni. Si fillim, duhet të ndaloni së bërtituri, duke tundur krahët dhe nuk duhet të ikni. Aktivitete të tilla do të tradhtojnë frikën dhe nervozizmin tuaj, dhe qeni do të marrë një sinjal të drejtpërdrejtë për të sulmuar.

Ngadalësoni

Nëse qeni është në rrugën tuaj, ulni menjëherë shpejtësinë. Ngadalë kthehuni në anën tjetër dhe vazhdoni të lëvizni ngadalë, duke ndjekur qenin me shikimin tuaj periferik. Do të ishte më mirë të ndaloni dhe të relaksoni krahët përgjatë trupit tuaj. Në këtë mënyrë do të shmangni vëmendjen e kafshës.

Mos e shikoni në sy

Kontakti i drejtpërdrejtë me sy me një qen mund të rrisë agresionin e tij. Një pamje e tillë e kafshës perceptohet si një kërcënim. Qeni duhet parë nga ana. Atëherë ata do të kuptojnë se ju nuk jeni një kërcënim, dhe me shumë mundësi do të kalojnë pranë jush.

Shpërqendroni atë

Në një situatë si kjo, çdo gjë që keni në dorë do t’ju ndihmojë. Jepini qenit tuaj shishen, këpucën ose çantën e shpinës – çdo gjë që ai mund të kafshojë. Në këtë mënyrë ju mund të largoheni ngadalë, duke shmangur pasojat.

Jepini atij një urdhër

Nëse qeni vazhdon të tregojë agresion, kthehuni përballë tij, ndërsa vazhdoni të shikoni pak anash dhe jepni komandën për të shkuar.

Është e rëndësishme që zëri juaj të jetë i sigurt në atë moment. Nuk duhet të kërcënoni apo të bërtisni në mënyrë histerike. Komandat efektive janë: “Jo!” dhe “Kthehu!” Pasi qeni t’i dëgjojë, ai do të frikësohet dhe do të largohet mënjanë.