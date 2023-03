Po jepte intervistë për moshën e pensionit, Macron shfaqet me orën luksoze, gabimi që ra në sy (VIDEO)

Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili po përballet me qytetarët e zemëruar që protestojnë për rritjen e moshës së pensionit, ka bërë një gabim.

Gabimi mund të kishte kaluar pa u vënë re – ose të paktën do të kishte mbaruar – nëse vetë Macron nuk do të ishte përpjekur ta korrigjonte menjëherë dhe madje edhe në televizion.

Sipas një videoje që qarkullon në internet, presidenti francez u shfaq në një intervistë televizive duke tundur duart dhe duke bërë gjeste, duke mbajtur një orë luksoze në kyçin e dorës së majtë. Pak më vonë ora u zhduk, ndërsa ai vazhdoi të fliste me të njëjtin ton.

Ndryshimi i imazhit “godi” syrin e disa teleshikuesve dhe madje në një kohë kur pasuria e presidentit francez është vënë në shënjestër të qytetarëve, pas vendimit të tij për të vendosur në mënyrë të njëanshme rritjen e kufirit të moshës, duke përdorur një dispozitë të veçantë kushtetuese.

Macron duket se ka veshur një orë të kompanisë franceze Bell&Ross me një numërues blu dhe një rrip të zi. Kjo orë e veçantë kushton rreth 2,500 euro, megjithëse pretendimet e përdoruesve në Twitter e rrisin koston e këtij modeli të veçantë deri në 80,000 euro!

Ora u hoq 11 minuta pas intervistës, kur Macron vuri dorën e majtë nën tavolinë ndërsa vazhdonte t’u përgjigjej pyetjeve. Kur e ktheu dorën në tavolinë, ora ishte zhdukur.

In the middle of his appearance on TV, Macron realized that he was wearing a watch worth 80,000 euros, so he quickly decided to take it off without anyone noticing pic.twitter.com/xIhQh4m7iL

— Spriter (@spriter99880) March 23, 2023