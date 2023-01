Plotësimi i Kushtetueses me 9 anëtarë, Yuri Kim: Arritje për Reformën në Drejtësi

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ditën e sotme ka vizituar Gjykatën Kushtetuese. Kim e cilëson plotësimin e Gjykatës me 9 anëtarët si një arritje të madhe për Reformën në Drejtësi. Ajo thekson dhe njëherë mbështetjen që SHBA i jep kësaj reforme.

Kim: Që nga dhjetori 2022 Gjykata Kushtetuese është kompletuar me 9 gjyqtarë. Arritje e madhe për reformën në drejtësi, e cila mbështetet fuqishëm nga SHBA. Një nder të takoj të gjithë gjyqtarët sot për t’i uruar sukses në zgjedhjen e kreut të ri dhe në dhënien e drejtësisë me pavarësi dhe integritet, në përputhje me ligjin.

As of Dec 2022, 🇦🇱 Constitutional Ct is complete with 9 judges. Major achievement for justice reform, which is strongly supported by 🇺🇸. An honor to meet all judges today to wish success in electing a new chief & delivering justice w/independence & integrity, in accordance w/law. pic.twitter.com/7FjK5oqFdH

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) January 27, 2023