Holta Zaçaj në krye të Gjykatës Kushtetuese, reagon ambasadorja Yuri Kim

Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim, ka uruar Holta Zaçajn, e cila u zgjodh dje kryetare e Gjykatës Kushtetuese.

“Urime Gjykatës Kushtetuese për zgjedhjen e kryetares së re. Holta Zaçaj është kryetarja e parë që zgjidhet që kur Gjykata arriti një trup gjykues të plotë.

I urojmë suksese asaj dhe të gjithë gjyqtarëve duke forcuar integritetin dhe pavarësinë e Gjykatës.

Reforma në drejtësi nuk ka qenë e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por po ecën përpara.SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm zbatimin e plotë të reformës në drejtësi në Shqipëri. Gur mbi gur…”, shkruan Kim.

2/2 Justice reform has not been easy, quick, or perfect, but it is moving forward. 🇺🇸 will continue to strongly support the full implementation of justice reform in 🇦🇱. Gur mbi gur…

