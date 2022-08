Një 38-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi akuzohet se ka plagosur me sende të forta një person.

Ngjarja ndodhi në Ndroq të Tiranës.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave ra shtetasi me inicialet S. M., për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, ndërsa xhaxhai i tij, shtetasi me inicialet H. M., u arrestua për veprën penale “Mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe i municioneve”.