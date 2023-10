Plane për të suportuar kombëtaren në Gjermani? UEFA: Udhëtim falas për tifozët nëpër qytete

Pas suksesit gjatë ndeshjeve të kombëtares në kuadër të kualifikueseve të “Euro 2024” Shqipëria është më pranë se kurrë biletës drejt Berlinit.

Fitorja kundër Çekisë na ka dhuruar atë biletë por duhen edhe dy ndeshjet e fundit që do të mbahen në grup që tifozët Kuqezi të brohorasin lirshëm për kualifikimin.

Me suksesin në dy ndeshjet e ardhshme tifozët duhet të përgatiten të udhëtojnë drejt Gjermanisë për të ndjekur kombëtaren në rrugëtimin e tyre.

Sipas informacioneve të zyrtarizuara tashmë bëhet me dije se të gjithë tifozët që do kenë një biletë për në stadium, do mund të lëvizin falas me transportin publik të dedikuar vetëm për në stadium. Ky transport do të jetë i vlefshëm në dhjetë qytete ku do zhvillohet “Euro 2024” nga 14 qershori deri në 14 korrikun e 2024.

UEFA ka nënshkruar një marrëveshje me kompanitë gjermane të transportit publik të shoqatës Verband Deutscher Verkehrsunternehmen për t’u garantuar tifozëve që kanë të udhëtojnë falas me një kartë udhëtimi 36 orëshe gjatë periudhës që do të mbahet turneu europian.

Transporti publik pritet të jetë nga ora 6 e mëngjesit në ditën e ndeshjes deri në orën 18:00 në ditën tjetër.