Plan i ri, Netflix partneritet me Microsoft në planin e ri të abonimit të mbështetur nga reklamat

Netflix është bashkuar me Microsoft për të ofruar një plan abonimi më të lirë për klientët që do të shfaqin reklama. Gjigandi i transmetimit thotë se shërbimi do të jetë një “shtesë” në planet e tij ekzistuese, të cilat nuk përfshijnë reclama, raporton BBC.

Në prill, aksionet në Netflix ranë pasi raportoi humbjen e parë të pajtimtarëve në më shumë se një dekadë. Muajin e kaluar, shefi ekzekutiv Ted Sarandos tha se kompania ishte në bisedime me biznese të tjera për të gjetur mënyra për të tërhequr audiencën e ndjeshme ndaj çmimeve. Të enjten, Netflix tha se kishte zgjedhur Microsoft si partnerin e tij global të teknologjisë së reklamave dhe shitjeve për të prezantuar një “plan abonimi të mbështetur nga reklamat me çmim më të ulët”.

“Microsoft ka aftësinë e dëshmuar për të mbështetur të gjitha nevojat tona për reklama ndërsa ne punojmë së bashku për të ndërtuar një ofertë të re të mbështetur nga reklamat”, tha në një deklaratë shefi operativ i Netflix, Greg Peters. Mikhail Parakhin, presidenti për përvojat në web në Microsoft, tha se klientët së shpejti do të kenë “më shumë opsione për të hyrë në përmbajtjen e vlerësuar me çmime të Netflix”.

Drejtuesve të Netflix-it u është dashur të shqyejnë rregullat e tyre dhe kjo gjw vjen pasi shifrat e tmerrshme treguan se kompania po humbiste abonentë. Kriza ekonomike ka bërë që familjet të mos paguajnë më Netflix duke e cilësuar se duke mos e paguar atë mund të kursejnë më shumë, por kjo gjë i ka trembur investitorët.

Netflix ka gjithashtu konkurencë të madhe nga Amazon Prime, HBO Max, Apple TV dhe Disney+. Ka shumë opsione dhe nuk ka mjaft abonentë që paguajnë për të shkuar përreth. Për t’u përshtatur, Netflix po krijon një shërbim më të lirë me reklama që thotë se do të dalë më vonë këtë vit. Spotify ka një model të ngjashëm, ku muzika është falas nëse jeni të lumtur të uleni nëpër reklama. Shpresa është që Netflix, duke rritur reklamat do tërheqë audiencë të re. Netflix po përpiqet të rinegociojë marrëveshjet që ka me firmat e mëdha të argëtimit në mënyrë që të mund të shfaqë reklama si pjesë e shërbimit të tij, raportoi të martën Wall Street Journal. Firma thuhet se ka zhvilluar diskutime me Warner Bros, Universal dhe Sony Pictures Television.