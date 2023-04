“Plakat” zbardhin vendin, ulje temperaturash dhe borë për ditën e mërkurë

Per diten e merkure vendi yne do te jete në ndikim të kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me alternime vranësirash si dhe intervale kthjellimesh kryesisht në zonat bregetare dhe në qendër të vendit.

Reshjet e shiut pritet të jetë me intensitet të ulët të karakterit lokal kryesisht përgjatë relieveve malore. Në lartësin mbi 900 metra reshje bore me intenistet të ulët.

Era do te fryje me drejtim nga veri-verilindja me shpejtesi 2-8m/sek.

Valezimi ne detet Adriatik dhe Jon 1-2 balle

Temperaturat parashikohen

në zona malore -1 deri 12 °C

në zona e ulëta 2 deri 17°C

në zona bregdetare 6 deri 16°C